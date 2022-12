Huawei ha lanciato un nuovissimo dispositivo che combina due dispositivi indossabili – un orologio da polso e auricolari wireless – in una combinazione insolita. Huawei Watch Buds, poiché il gadget è sia un orologio da polso che un fitness tracker, offrirà agli utenti tutti i vantaggi di uno smartwatch fungendo anche da comodo involucro per le loro cuffie. Quando desideri ascoltare la musica, solleva semplicemente il quadrante dell’orologio e rimuovi i boccioli che si nascondono all’interno.

Anche se questa non è la prima volta che vediamo qualcosa di simile e nonostante provenga da un’azienda più popolare, il concetto di Huawei è affascinante. Per cominciare, gli auricolari all’interno dei Watch Buds di Huawei sembrano essere piuttosto semplici. Sebbene non possiamo valutare appieno le loro capacità senza ascoltarle, non sembrano essere estremamente enormi, il che limiterà le loro capacità audio e il set di funzionalità. Non ci aspettiamo che abbiano bassi martellanti o funzioni come la cancellazione attiva del rumore o una durata della batteria molto lunga.

Huawei sta preparando nuovi device

Inoltre, non siamo convinti che l’orologio sarà utile. Secondo le fotografie e i video che sono stati pubblicati, il tutto sembra essere piuttosto grande. Non sembra essere l’orologio da polso più comodo da indossare e sicuramente non è qualcosa che vorremmo indossare mentre ci alleniamo per monitorare i nostri obiettivi di fitness. Siamo anche preoccupati che la soluzione due in uno riduca il tempo di utilizzo complessivo poiché entrambi i dispositivi utilizzeranno la stessa carica della batteria limitata.

Detto questo, forse non dovremo aspettare troppo a lungo per vedere questa tecnologia in funzione e valutarla adeguatamente. Mentre Huawei ha posticipato il lancio del prodotto per l’inverno 2022 (dovrebbe avvenire il 2 dicembre). Tutto quello che sappiamo è che molto probabilmente i nostri lettori negli Stati Uniti perderanno l’uscita perché i nuovi prodotti Huawei sono attualmente vietati dalla vendita.

Se i Watch Buds di Huawei si rivelassero popolari, non saremmo sorpresi se i concorrenti seguissero l’esempio. Google ha già Pixel Watch e Pixel Buds e Apple ha Apple Watch e AirPods, quindi non saremmo sorpresi se questi o altri marchi combinassero il loro hardware esistente in un dispositivo ibrido come Huawei Watch Buds.