Meta Quest Pro è un ottimo esempio delle sfide che derivano dall’essere uno dei primi utenti. Sebbene il copricapo abbia molte promesse per chiunque sia interessato alla realtà virtuale, acquistarlo richiede un investimento di circa 1500 euro per qualcosa che, almeno per il momento, non ha il software per giustificare il costo del visore. Anche se la versione v47 rilasciata oggi non risolve questo problema, fa un modesto primo passo in tal senso introducendo l’acquisizione di realtà mista (MR) e la riproduzione audio in background.

Il primissimo aggiornamento rilasciato per Quest Pro dopo il suo rilascio ha dato agli utenti la possibilità di catturare l’ambiente circostante reale con aggiunte virtuali. In passato, era possibile registrare solo l’attività di gioco e tutti i dettagli del mondo reale inclusi erano oscurati da uno sfondo nero a tinta unita.

Meta Quest Pro ha rilasciato una nuova funzione

Sembrerebbe che non sia necessaria alcuna configurazione specifica per utilizzare la capacità. Dopo che l’aggiornamento è stato installato, sarai in grado di registrare video MR aprendo la barra di azione rapida sull’auricolare, andando al menu Fotocamera e selezionando l’opzione “Registra video“.

L’audio in sottofondo è un altro tocco in più. Puoi trasmettere l’audio dal browser dell’auricolare o da qualsiasi programma del pannello 2D (un’app Web progressiva progettata per Quest) e lo sentirai comunque quando entri in un gioco. Questa funzionalità è disponibile durante la riproduzione di qualsiasi gioco. Puoi ascoltare i tuoi podcast o la tua musica preferiti mentre giochi a giochi di realtà virtuale altrimenti meditativi grazie a questa funzione.

Inoltre, Meta ha migliorato l’intera gamma Quest con l’aggiunta di varie nuove funzionalità (tra cui anche Quest 2 e Quest originale). Horizon Home, l’hub accogliente che appare quando indossi per la prima volta il visore, è stato aggiornato per semplificare la modifica dell’aspetto del tuo avatar. Inoltre, fornisce uno specchio digitale in cui puoi vedere la trasformazione del tuo avatar in tempo reale. Inoltre, sono stati apportati numerosi miglioramenti all’app mobile Meta Quest.

Ora puoi inviare le tue liste dei desideri di gioco ad amici e parenti come un regalo per le vacanze rendendole pubbliche e condividendole online. Inoltre, l’app mobile semplifica la visualizzazione delle attività degli amici e aggiunge widget per l’avvio di un Cast, come la possibilità di visualizzare la durata residua della batteria sull’auricolare e sul controller.