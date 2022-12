Amazon Prime Video si prepara a questa stagione natalizia da protagonista con la presenza di nuovi titoli di intrattenimento, tra cui spicca lo speciale del comic show cult, LOL-Chi ride è fuori. La programmazione della tv streaming proporrà inoltre anche serie tv e film a sfondo natalizio, in attesa del ritorno della Champions League a partire dal prossimo mese di febbraio.

Amazon Prime Video, anche a Natale il servizio può essere gratis

Il palinsesto che prevede l’unione della della Champions League con il miglior intrattenimento fatto di film e serie tv fa il paio con un’offerta estremamente vantaggiosa per tutti i clienti.

A differenza di altre piattaforme streaming, il gruppo commerciale di Amazon ancora consente agli utenti di accedere al servizio attraverso un periodo di prova, ovvero attraverso un mese di visione dei contenuti a a costo zero.

Il periodo di prova messo a disposizione da Amazon non prevede alcun genere di vincolo formale. Alla conclusione dei trenta giorni di prova, gli utenti potranno confermare l’abbonamento al costo di 4,99 euro al mese oppure recedere senza penali. Possibile anche la sottoscrizione annuale al prezzo di 49 euro.

La seconda opzione utile per avere i contenuti di Amazon a costo zero è garantita da Vodafone nel novero della sua personale offerta televisiva, ossia la Vodafone TV. Con un costo di abbonamento pari a soli 5 euro al mese, insieme a tutte le altre esclusive di Vodafone TV, gli utenti del provider inglese si assicurano tutti i contenuti di Amazon Prime Video per almeno dodici mesi.