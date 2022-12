SpaceX sta preparando il razzo Starship Mars per il suo primo volo di prova orbitale, che potrebbe arrivare presto.

Durante un test chiamato “incendio statico” avvenuto il 29 novembre presso la struttura nel sud del Texas, SpaceX ha acceso più motori Raptor sul Booster 7, un prototipo del razzo Super Heavy del primo stadio di Starship.

L’incendio statico si è verificato alle 14:42 ed è durato 13 secondi. Il video catturato da NASASpaceFlight e Rocket Ranch Boca Chica ha mostrato che il test ha coinvolto una buona parte dei 33 Raptor del Booster 7. Poco dopo il test, SpaceX ha confermato tramite Twitter che Booster 7 ha fatto incendiare 11 dei suoi motori.

Poco dopo, il fondatore e CEO di SpaceX, Elon Musk, ha affermato che la società prevedeva di eseguire solo uno o due altri incendi statici prima di lanciare un volo di prova orbitale, il primo in assoluto per il programma Starship.

Tutti sulla Luna

La missione orbitale impiegherà probabilmente il Booster 7 e Ship 24, un prototipo dello stadio superiore di Starship alto 50 metri. Lo stadio superiore è alimentato da sei Raptor.

Un volo orbitale di successo renderà Starship il razzo più potente mai creato. Quel titolo è attualmente detenuto dal megarazzo Space Launch System della NASA, che ha debuttato il 16 novembre, dando il via alla missione Artemis 1 dell’agenzia.

SpaceX sta sviluppando Starship per portare persone e merci sulla luna e su Marte. La NASA è già un cliente, e l’agenzia ha selezionato l’enorme veicolo per effettuare almeno due allunaggi con equipaggio per il suo programma Artemis, che mira a stabilire una presenza umana a lungo termine sulla Luna già dalla fine degli anni ’20.