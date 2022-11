La scorsa settimana, Carl Pei, l’amministratore delegato di Nothing, ha suggerito che la società aveva iniziato a testare una versione beta chiusa di Android 13. Questa settimana ha ufficialmente riconosciuto che la società sta testando una versione beta chiusa di Android 13. Entro le prossime due settimane, l’azienda intende lanciare la primissima versione open beta di Nothing OS basata su Android 13, che sarà la versione 13. I clienti avranno successivamente l’opportunità di testare l’aggiornamento prima che sia reso disponibile al pubblico in conseguenza di ciò.

Oggi, Pei ha fatto l’annuncio tramite un tweet, affermando che ‘Nothing OS Android 13 closed beta’ inizia oggi. D’altra parte, non ha fornito alcuna informazione su come le persone possono registrarsi per prendere parte al beta test che è disponibile solo per utenti selezionati. Poiché anche i forum della community di Nothing e Discord non contengono alcuna informazione sull’aggiornamento beta chiuso, questo ci ha portato a sospettare che la società possa testarlo con un numero limitato di utenti che sono tenuti a firmare un accordo di non divulgazione.

Nothing Phone 1, gli utenti apprezzano

Se possiedi un Nothing Phone 1 e non vedi l’ora di provare l’aggiornamento beta di Android 13, dovrai pazientare per altre due settimane fino a quando la società non avvierà il programma open beta in modo da poter partecipare al beta test. Nothing in questo momento molto probabilmente fornirà ulteriori informazioni sull’aggiornamento beta o su come registrarsi. Anche se non abbiamo alcuna informazione ufficiale sull’imminente aggiornamento del sistema operativo Nothing basato su Android 13, è ragionevole presumere che avrà tutte le funzionalità rilasciate da Google nella versione più recente della piattaforma. Questo è il caso nonostante non disponiamo di informazioni ufficiali sull’aggiornamento. Al momento, non siamo in grado di confermare se l’aggiornamento includerà anche alcune funzionalità esclusive di Nothing; tuttavia, esiste la possibilità che l’aggiornamento includa queste funzionalità.