Le batterie agli ioni di litio dominano il mercato dell’accumulo di energia grazie alla loro tecnologia collaudata e ai costi in continua diminuzione. Tuttavia, gli ioni di litio non sono l’unica tecnologia di accumulo disponibile: le batterie ad acqua salata sono un’altra opzione che esiste ormai da anni e hanno il potenziale per avere un grande impatto nei prossimi anni.

Proprio come qualsiasi accumulatore, le batterie ad acqua salata immagazzinano elettricità. La principale differenza tra le batterie ad acqua salata e altre opzioni di accumulo di energia (ad esempio batterie agli ioni di litio e al piombo) è la loro chimica. Nelle batterie ad acqua salata, una soluzione liquida di acqua salata viene utilizzata per catturare, immagazzinare ed eventualmente scaricare energia.

Mentre una batteria agli ioni di litio tradizionale utilizza l’elemento litio come ingrediente principale per condurre l’elettricità, una batteria ad acqua salata utilizza il sodio, lo stesso elemento che si trova nel sale da cucina.

Le batterie ad acqua salata presentano molti vantaggi a causa della loro chimica. Eccone alcuni che hanno contribuito a renderli una potenziale tecnologia alternativa:

Sicurezza: le batterie disponibili in commercio (come Tesla Powerwall o LG Chem RESU) sono sicure ed eccellono in questa categoria. Non vi è alcun rischio di incendio con questa tecnologia, inoltre non utilizzano gli stessi metalli tossici utilizzati dalla maggior parte delle batterie al piombo o agli ioni di litio.

Riciclabile: un altro vantaggio della mancanza di metalli pesanti e materiali tossici nelle batterie ad acqua salata è che sono più facili da riciclare. Poiché l’uso delle batterie continua ad aumentare in tutto il mondo, avere piani in atto per il riciclaggio dei componenti delle batterie usati sarà essenziale per rendere le batterie una tecnologia energetica veramente sostenibile.

Lungo ciclo di vita: le batterie per acqua salata hanno cicli di vita lunghi, il che significa che possono essere utilizzate per periodi di tempo più lunghi rispetto a molte altre opzioni sul mercato.

Ci sono ancora degli ostacoli da superare

Il più grande ostacolo per le batterie ad acqua salata è il costo iniziale rispetto alle altre alternative. Il costo delle batterie agli ioni di litio è diminuito esponenzialmente negli ultimi anni.

Uno dei problemi più evidenti legati al costo delle batterie ad acqua salata è la loro dimensione. Le batterie ad acqua salata hanno una densità di energia inferiore rispetto alle batterie agli ioni di litio, il che significa che immagazzinano meno energia nella stessa quantità di spazio. Questo è problematico perché una densità di energia inferiore significa una batteria fisica più grande e batterie più grandi utilizzano più materiali e costano di più per produrle.

Questo problema si è verificato con il produttore di batterie ad acqua salata Aquion, una società che ha raccolto finanziamenti significativi da Bill Gates e altri importanti investitori prima di crollare in bancarotta nel 2017.