In questi ultimi anni abbiamo avuto modo di scoprire l’utilità non indifferente degli smartwatch. Più volte si è parlato di Apple Watch in grado di salvare letteralmente la vita degli utenti tramite le innumerevoli funzionalità legate alla misurazione dei parametri vitali. Uno studio condotto di recente ha però affermato che sono i Galaxy Watch di Samsung gli smartwatch migliori nel calcolo della composizione corporea.

Samsung Galaxy Watch: i migliori nel calcolo della composizione corporea!

Si chiama impedenza biolettrica ed è la tecnica che consente di calcolare la quantità di acqua, muscoli e grasso presenti nel corpo di ognuno di noi. Solitamente l’esame avviene tramite uno strumento chiamato impedenziometro ma tutti i possessori di uno smartwatch Samsung possono procedere con il calcolo semplicemente tenendo premuti i tasti laterali per pochi secondi.

Secondo uno studio condotto dall’AJCN, American Journal of Clinical Nutrition, i Samsung Galaxy Watch sono capaci di fornire dati precisi tanto quanto strumenti professionali. Si tratta quindi di smartwatch in grado di offrire all’utente informazioni affidabili tramite le quali conoscere il loro stato di salute e dunque prevenire eventuali disturbi alimentari. Di conseguenza, stando ai dati ottenuti dall’analisi condotta, gli utenti in possesso di un dispositivo tramite il quale monitorare costantemente i parametri in questione, si dimostrano nella maggior parte dei casi propensi a intensificare lo svolgimento di attività fisica.

I dispositivi dotati dei sensori che consentono la misurazione dell’impedenza bioelettrica sono il Galaxy Watch 4 e il Galaxy Watch 5. Gli esperti raccomandano di eseguire il calcolo rispettando alcune abitudini, come la misurazione alla stessa ora nei vari giorni, così da ottenere valori quanto più affidabili.