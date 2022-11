Apple ha propagandato per anni le funzioni di rilevamento della salute dell’Apple Watch e, per un uomo di 81 anni, potrebbe averlo appena salvato da uno scenario pericoloso. Gli Apple Watch hanno una serie di sensori di salute, che vanno dai monitor dell’ossigeno nel sangue al rilevamento della fibrillazione atriale, ma è stata la funzione di rilevamento delle cadute che ha aiutato un uomo di Minnesota il mese scorso.

Dennis Nikolai è andato a controllare l’olio nel suo spazzaneve prima dell’inverno il 22 ottobre, ma è scivolato sulla sedia ed è caduto nel suo vialetto. Secondo il sito di notizie locale Kare 11, l’81enne generalmente cammina con un bastone e non potrebbe alzarsi da solo senza di esso. Senza parenti in giro e il suo telefono fuori portata, sembrava non esserci modo di chiamare i soccorsi, fino a quando il suo Apple Watch appena acquistato non si è acceso, avvisandolo di una possibile caduta e chiedendogli se avesse bisogno di assistenza.

Apple Watch, la sua funzione per le cadute d’emergenza funziona

L’orologio ha composto il numero 911 dopo aver detto ‘sì’ e Nikolai è stato collegato all’ufficio di uno sceriffo locale. Non era ferito, quindi tutto ciò di cui aveva bisogno era l’assistenza per rialzarsi, fornita da un agente di polizia nelle vicinanze. Sebbene Nikolai ammetta di non essere mai stato in pericolo significativo, il rilevamento delle cadute dell’Apple Watch ha funzionato esattamente come pubblicizzato e, se fosse stato danneggiato, avrebbe potuto salvargli la vita.

Il rilevamento delle cadute è stato una funzione su Apple Watch sin dalla Serie 4, ed esempi come questi dimostrano perché è fondamentale averlo in ogni modello. Gli Apple Watch sono stati progettati per identificare ancora più possibili incidenti man mano che la tecnologia avanza. Il rilevamento degli arresti anomali dell’Apple Watch Series 8 è una nuova straordinaria funzionalità che ha già salvato la vita ad almeno una persona.

Ci sono diverse funzioni per la salute disponibili per i consumatori di Apple Watch che si sono rivelate più che semplici espedienti. Ad esempio, è stato recentemente scoperto che il sensore SpO2 è accurato quanto i sensori di livello medico. Quando sommi tutti i casi in cui gli Apple Watch sono stati utili per le persone in situazioni di crisi, da incidenti potenzialmente mortali a incidenti meno pericolosi ma comunque gravi come la caduta di Nikolai, è chiaro quanto siano importanti le funzioni.