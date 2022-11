CoopVoce offre giga senza limiti con la EVO che costa solo 9 euro al mese per sempre

Alcune delle offerte che nel mondo dei provider virtuali stanno rubando letteralmente la scena, sono certamente quelle di CoopVoce. Il provider che pian piano è riuscito a prendersi la sua scena, è riuscito a dare ancor più vigore in termini di contenuti alle sue offerte.

Secondo quanto riportato, CoopVoce starebbe riuscendo ad avere un gran successo nell’ultimo periodo soprattutto con tre delle sue migliori offerte di sempre. In basso ci sono tutti i dettagli in merito alle promo migliori.

CoopVoce propone ben 3 offerte di livello nella linea EVO: ecco quanto costano e cosa offrono ogni mese al pubblico

Queste, che rispondono sempre al nome di EVO, sono ancora disponibili sul sito ufficiale ma ospitano tra di loro una new entry ormai da qualche giorno. Si tratta della EVO Unlimited, offerta che sta portando tanti nuovi clienti al provider visto il prezzo ma sopratutto i contenuti offerti al suo interno.

La prima promo di CoopVoce a cui tutti sono abituati è la EVO 30, offerta che con soli 6,90 euro al mese per sempre permette di avere a disposizione minuti senza limiti verso chiunque, 1000 SMS verso tutti e infine 30 giga per navigare sul web.

Segue la EVO 100, offerta che oltre ai minuti e agli SMS offre ben 100 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di 8,90 euro.

Basta poi solo un euro in più, 9,90 euro al mese, per avere la promo che durerà ancora per poco tempo. La EVO Unlimited include al suo interno tutto quel che serve e giga senza limiti per navigare.