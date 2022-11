CoopVoce è uno dei provider più attivi soprattutto in questa campagna invernale, la quale vede arrivare tantissimi utenti interessati alle nuove offerte del gestore virtuale. Allo stesso tempo bisogna fornire davvero qualcosa di eccezionale per piazzarci davanti agli altri gestori di livello.

Le promozioni piene di contenuti, soprattutto per quel che concerne minuti ed SMS con giga per la navigazione sul web, vanno per la maggiore, tralasciando qualche volta anche quella che è la qualità, necessaria al giorno d’oggi per non restare isolati dal mondo intero. CoopVoce sta riuscendo pian piano a mettere i bastoni tra le ruote a tutti, proponendo delle soluzioni che infatti si distinguono per via della qualità ma anche della quantità. Questa volta il celebre gestore virtuale batterà le aspettative proponendo ancora tre offerte che sono andate molto bene nel loro miglior periodo. Si tratta della linea EVO, la quale è ancora viva e vegeta.

CoopVoce continua con le sue EVO: le tre offerte sono ancora disponibili con gli stessi prezzi che vedono 100 giga a soli 8,90 € al mese per sempre

Tra le promo EVO attuali ce ne sono due che stanno distruggendo la concorrenza. La prima è molto conosciuta e riguarda quella che comprende minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS disponibili e 100 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo di 8,90 euro al mese.

La seconda offerta invece è quella che riesce a comprendere al suo interno giga senza limiti con minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS.il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre perché la sottoscrive.