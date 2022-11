Il termine Black Friday ormai indica a livello mondiale una giornata completamente dedicata allo shopping sfrenato da parte dei consumatori. In questo 2022, il venerdì nero cade il 25 novembre, ma la data non è fissa e varia da anno ad anno

La ricorrenza è legata ad un giorno piuttosto che ad una data, e il giorno in questione è il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento. Il Thanksgiving day negli Stati Uniti si celebra il quarto giovedì di novembre e di conseguenza il quarto venerdì di novembre coincide con il Black Friday.

La festività ormai è associata ad un evento dall’alto valore consumistico in quanto durante il venerdì nero vengono effettuati forti sconti e offerte. Ne consegue che i consumatori attendono con ansia questa giornata per fare i propri acquisti anche in vista del Natale.

Il Black Friday affonda le proprie origini nella tradizione americana ma ormai è un fenomeno globale amato dai consumatori di tutte le nazioni

Infatti, la tradizione americana vuole che a partire dal Giorno del Ringraziamento si entri ufficialmente nel periodo Natalizio. I consumatori più attenti si portano avanti con i regali mentre gli altri approfittano degli sconti per comprare qualcosa per sé.

La prima azienda ad avviare gli sconti in questa occasione fu Macy’s nel 1924. Superato il Giorno del Ringraziamento, i grandi magazzini iniziarono a vendere prodotti destinati al Natale con sconti mai visti prima. Questa idea prese subito piede e da allora la tradizione sembra rimasta invariata.

Tuttavia, le origini del nome Black Friday non sono certe e al momento ci sono due teorie molto diverse tra loro. Per alcuni, l’espressione sarebbe nata a Filadelfia e sarebbe legata al pesante traffico cittadino nel venerdì successivo al Giorno del ringraziamento.

Per altri invece, il nome sarebbe legato alla finanza. Infatti, in seguito alla mole di acquisti effettuati in questa giornata e nelle settimane precedenti al natale, le aziende inizierebbero a guadagnare denaro. Di conseguenza, si passerebbe da segnare con il rosso le perdite ad utilizzare il nero per indicare i profitti.

In ogni caso, il Black Friday ormai è una costante nella vita moderna e tutti i principali negozi fisici e online applicano sconti in questa giornata. Alcuni decidono di aumentare le offerte facendole durare anche tutta la settimana. In ogni caso, i consumatori non possono che essere felici di risparmiare qualche soldo.