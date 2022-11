In occasione della settimana del Black Friday, l’operatore Tim, tramite una nuova campagna SMS, sta proponendo l’attivazione di una nuova opzione una tantum con Giga Illimitati.

Si tratta della Giga Day x Te, proposta tramite SMS ad alcuni clienti, che prevede Giga illimitati una tantum a soli 0.99 centesimi di euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim propone Giga Illimitati a 0.99 euro per il Black Friday

Per usufruire della promozione, disponibile fino al 2 Dicembre 2022, salvo eventuali cambiamenti, i clienti che ricevono la proposta via SMS da parte dell’operatore possono rispondere con il testo “SI” allo stesso messaggio promozionale. In alternativa, l’opzione può essere attivata anche tramite la sezione “Offerte per te” dell’area clienti MyTIM, accessibile pure dall’omonima app per dispositivi mobili.

Ecco un esempio di SMS che sta inviando l’operatore: “Approfitta del Black Friday di TIM. Giga illimitati per 1 giorno a soli 0,99 Euro! Per attivare l’offerta, verificando prima tutte le info e condizioni su on.tim.it/blackfriday , rispondi SI a questo messaggio o vai su MyTIM“. Con questa opzione si ottengono Giga illimitati da utilizzare per un giorno, nello specifico fino alla mezzanotte del giorno successivo all’attivazione.

Il costo dell’offerta proposta per il Black Friday 2022 è pari come detto a 0,99 euro una tantum, con addebito su credito residuo e senza alcun costo di attivazione. Si specifica inoltre che il rinnovo automatico non è previsto, dunque l’opzione scade automaticamente al termine del periodo di validità. Che dire, non vi resta che andare a sbirciare gli SMS per vedere se Tim vi ha proposto l’opzione!