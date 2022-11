A partire da ieri 23 novembre 2022 e fino alla fine del mese, potreste ricevere una ricarica in omaggio da parte dell’operatore virtuale ho.Mobile, in occasione del Black Friday.

L’operatore ha recentemente pubblicato il regolamento ufficiale della nuova iniziativa sul proprio sito ufficiale, dove spiega a quali clienti è dedicata la promozione.

ho.Mobile regala una ricarica per il Black Friday

Per poter usufruire di questa nuova iniziativa promozionale, denominata ho. Black Friday, i nuovi clienti ho. Mobile devono attivare una nuova SIM ricaricabile presso uno dei punti vendita abilitati presenti nel territorio nazionale, consultabili attraverso il sito ufficiale dell’operatore. Per l’acquisto della nuova SIM, da effettuare dunque dal 23 al 30 Novembre 2022, è possibile scegliere una qualsiasi delle offerte ho. Mobile disponibili al momento della richiesta.

Il nuovo cliente inoltre, può sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da un altro operatore telefonico, mantenendo dunque la propria numerazione. Dopo aver effettuato l’acquisto, l’attivazione della nuova SIM deve venire correttamente completata, eventualmente anche in un momento successivo al termine del periodo di validità, considerati i tempi tecnici per l’attivazione.

In seguito, per ottenere la ricarica telefonica omaggio, è necessario effettuare il primo rinnovo mensile successivo all’attivazione dell’offerta, pagando dunque il corrispettivo previsto dall’offerta sottoscritta. Una volta rispettati questi requisiti, il cliente ottiene dunque il diritto a ottenere una ricarica telefonica omaggio, nello specifico del valore di 5 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per visionare il regolamento completo.