Fra i vari operatori telefonici virtuali in Italia, ho Mobile continua a sorprendere grazie alle sue offerte davvero convenienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta pazzesca e che garantisce ogni mese l’utilizzo di ben 100 GB di traffico dati. Si tratta della nuova offerta denominata ho. 6,99 100 GB.

ho Mobile lancia ho. 6,99 100 GB, la nuova offerta low cost super conveniente

Da qualche giorno l’operatore virtuale di Vodafone ha reso disponibile all’attivazione una nuova offerta di tipo operator attack. Nello specifico, si tratta della promo denominata ho. 6,99 100 GB ed è piuttosto conveniente per quello che ha da offrire.

Come già accennato, infatti, l’offerta in questione proposta dal noto operatore virtuale permette di utilizzare ogni mese 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G su rete Vodafone e con una velocità massima fino a 30 mbps in download che in upload. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo è di soli 6,99 euro al mese.

La nuova offerta proposta da ho Mobile è già attivabile dal sito ufficiale dell’operatore. Tuttavia, è disponibile all’attivazione soltanto da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori, tra cui Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Elimobile (Elite Mobile), Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), BT Italia, Withu, Enegan, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile o Italia Power.