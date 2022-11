Una delle offerte di rete mobile più interessanti proposte da ho Mobile è ho. 5,99 100 GB. Ad un costo nettamente inferiore ai 10 euro, infatti, gli utenti hanno a disposizione ben 100 GB di traffico dati per navigare. Tuttavia, l’operatore telefonico virtuale ha da poco comunicato che questa offerta non sarà più disponibile a breve.

ho Mobile: rimangono pochi giorni per attivare l’offerta ho. 5,99 100 GB

Fra pochissime ore non sarà più possibile attivare una delle offerte più accattivanti dell’operatore telefonico virtuale di casa Vodafone. Si tratta dell’offerta ho. 5,99 100 GB. Gli utenti interessati ora avranno tempo soltanto fino a domani 17 novembre 2022 per attivarla. L’offerta è attivabile online dal sito ufficiale dell’operatore.

ho. 5,99 100 GB include ogni mese ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività fino al 4G e con una velocità massima fino a 30 Mbps sia in download che in upload. Oltre a questo, con l’offerta sono sempre inclusi minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS senza limiti verso tutti. L’offerta, come suggerisce il nome, ha un costo mensile davvero molto basso pari a soli 5,99 euro. Non sono poi previsti né costo di attivazione né costo per la scheda SIM.

Vi ricordiamo che l’offerta è attivabile da tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Elimobile (Elite Mobile), Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), BT Italia, Withu, Enegan, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile o Italia Power.