Very Mobile: 220GB con un regalo da Amazon, la promo è pazza

I gestori virtuali stanno riuscendo a dare il loro contributo al mondo della telefonia mobile mettendo a disposizione del pubblico delle offerte davvero interessanti. Queste riguardano svariate tipologie di soluzioni, soprattutto tra i contenuti. I gestori virtuali sono riusciti a battere anche aziende molto famose, imponendo il loro ritmo a suon di giga e minuti.uno dei più interessanti del momento è senza dubbio Very Mobile.

Ora sarà davvero difficile riuscire a porre un margine a questo provider, il quale ha indirizzato le sue offerte a più cornici di pubblico. Infatti non ci sono limiti per la sottoscrizione delle promo che andrete a scoprire nel prossimo paragrafo, le quali possono anche durare per sempre allo stesso prezzo. L’obiettivo sarà dunque sempre lo stesso: rubare utenti alla concorrenza e riuscire ad aumentare il proprio bacino di clienti.

Very Mobile: distrutta la concorrenza con la promo da 220 giga, ecco cosa possiede al suo interno

Il gestore ha sempre lavorato su offerte clamorose sia dal punto di vista del costo finale che dal punto di vista dei contenuti proposti all’interno. È da sempre quindi una caratteristica dell’azienda essere inclini a far risparmiare il cliente, il quale questa volta potrà avere tante soddisfazioni.

Tutti gli utenti che sottoscriveranno una delle offerte del gestore potranno avere anche un buono Amazon dal valore di 10 €.

L’offerta migliore di tutte però resta quella che permette di avere ogni mese 220 giga a disposizione per navigare sul web. Sono compresi anche i minuti ed SMS senza limiti verso tutti per un prezzo mensile che corrisponde a soli 9,99 €.