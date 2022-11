Very Mobile offre 200GB con un regalo: c'è un buono Amazon gratis

Sono passati diversi anni ormai da quando esistono i gestori virtuali in Italia e nel mondo. Questi hanno utilizzato il loro primo periodo per stabilizzarsi e soprattutto affermarsi nel panorama della telefonia mobile, riuscendoci alla grande soprattutto negli ultimi due anni. Tra i più decisi nel riuscire ad arrivare in cima alle classifiche di gradimento c’è di certo Very Mobile.

Adesso però l’obiettivo è diverso e potrebbe essere realizzato in un momento molto propizio. L’obiettivo sarà anche questa volta sempre lo stesso, ovvero quello di fornire al pubblico un motivo valido per riuscire a passare sotto l’ala protettrice di un altro gestore. Le promozioni riescono a predisporre i contenuti in quantità ma soprattutto dei prezzi mensili all’altezza della concorrenza degli altri provider.

Very Mobile propone le sue migliori offerte fino a 200 giga e un buono Amazon

Ci sono tante offerte che fanno parte dell’armamentario di questo gestore, ma due in particolare avrebbero rubato la scena.

La prima offerta è quella da 5,99 € al mese che include minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 150 giga disponibili per navigare sul web in 4G.

Segue poi quella che è la miglior proposta in assoluto con 220 giga di traffico dati in 4G. La promozione di Very Mobile include al suo interno anche minuti ed SMS senza limiti con un prezzo totale di soli 9,99 euro al mese per sempre.

Inoltre tutte le persone che sottoscriveranno una delle promozioni di per questo mese di novembre, potranno avere gratuitamente un regalo da Amazon. Si tratta di un buono dal valore di 10 €.