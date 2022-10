Il sotto brand di Vivo, ovvero iQOO, ha intenzione di presentare un nuovo smartphone ad ottobre per il mercato cinese. In particolare, si tratta del prossimo top di gamma iQOO Neo 7. Nel corso delle ultime ore, lo smartphone in questione è stato avvistato su Geekbench.

iQOO Neo 7: il nuovo smartphone top di gamma avvistato su Geekbench

Un nuovo smartphone della serie iQOO Neo sta per essere annunciato per il mercato cinese. Come già accennato, stiamo parlando del prossimo iQOO Neo 7 e ora possiamo dare un primo sguardo alle sue presunte specifiche tecniche grazie ai risultati benchmark pubblicati sul noto sito web Geekbench.

Nello specifico, lo smartphone è stato registrato sul sito con il numero di modello Vivo V2231A. I punteggi totalizzati sono stati 1231 punti in single core e 4251 punti in multi core. Secondo quanto è emerso dai benchmark, a bordo del nuovo device ci sarà un processore di casa MediaTek.

Si tratterà in particolare del soc MediaTek Dimensity 9000+, un processore estremamente potente che sarà supportato da tagli di memoria comprendenti sicuramente 12 GB di RAM, anche se non è da escludere la disponibilità di altre versioni. Oltre a questo, Geekbench ci ha inoltre confermato la presenza del software Android 12.

Per quanto riguarda il resto, sappiamo che iQOO Neo 7 avrà un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.78 pollici in risoluzione FullHD con refresh rate da 120Hz. La batteria potrà contare sul supporto alla ricarica rapida da 67W, mentre il comparto fotografico sarà composto da una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50+13+12 MP.