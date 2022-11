Il produttore cinese Lenovo continua ad investire anche nel settore dei tablet. Dopo l’ultimo Lenovo P12 Pro, l’azienda sta preparando l’arrivo del nuovo tablet Lenovo Tab Extreme. Questa volta ci troveremo di fronte ad un dispositivo di un certo livello. Quest’ultimo sarà anche il primo a montare il soc MediaTek Dimensity 9000.

Lenovo annuncerà il nuovo tablet premium Lenovo Tab Extreme con soc Dimensity 9000

In questi ultimi mesi Lenovo ha portato in veste ufficiale sul mercato diversi tablet. Questi prodotti appartenevano prevalentemente alla fascia medio-bassa del mercato. Ora, però, sembra che l’azienda abbia intenzione di puntare più in alto. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore sul sito web Google Play Console, infatti, il produttore cinese sta preparando l’arrivo del prossimo Lenovo Tab Extreme.

In questi caso, come già accennato, ci troveremo di fronte ad un tablet di fascia decisamente più alta rispetto agli altri device dell’azienda. Questo lo si può intuire già dal processore che lo alimentirà. Secondo i rumors, infatti, sotto alla scocca ci sarà il nuovo processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9000.

Ad aiutare le performance ci saranno 8 GB di memoria RAM. Il display avrà poi una risoluzione molto elevata pari a 3000×1876 pixel. Dalla prima immagine renders emersa in rete, poi, possiamo notare la presenza di cornici piuttosto sottili attorno al display e tutte sembrano essere simmetriche tra loro. Il sistema operativo, invece, sarà l’ultima release Android 13.

Il debutto ufficiale del nuovo Lenovo Tab Extreme dovrebbe tenersi a maggio 2023, quindi ci sarà ancora del tempo per avere maggiori informazioni.