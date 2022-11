La Season 2 di eFootball 2023 è ufficialmente arrivata come svelato direttamente da Konami Digital Entertainment Co. Il tema su cui sarà incentrata la nuova stagione è “The Festival Football” e celebrerà lo sport più bello del mondo in ogni sua forma.

Gli sviluppatori hanno lavorato per rendere la Season 2 indimenticabile, per questo sarà ricca di tantissimi eventi e campagne in-game. I Mondiali 2022 sono di forte attualità e quindi eFootball 2023 permetterà a tutti i giocatori di creare la propria partita perfetta. Alcune delle novità sono già disponibili mentre altre arriveranno in seguito.

Tra le principali novità segnaliamo certamente l’introduzione di 40 Nazionali selezionabili per un tempo limitato nella modalità offline “Trail Match” e nella modalità online “Dream Team”. L’espansione della modalità “Trial Match” sarà attiva a partire dal 16 novembre 2022 e terminerà a febbraio 2023.

Gli utenti potranno anche sperimentare la “The International Cup Experience”. Si tratta di un torneo contro l’IA dove sarà possibile potranno scendere in campo scegliendo una delle 46 Nazionali disponibili. Le sfide si articoleranno in una fase a gironi a cui farà seguito la fase ad eliminazione diretta. Il calcio di inizio è fissato per il 17 novembre 2022 e durerà fino al 12 gennaio 2023.

I giocatori potranno continuare a sfidarsi nella “eFootball™ International Cup” per raggiungere il premio di 1 miliardo di monete. La sfida è iniziata lo scorso 20 ottobre e sarà possibile partecipare fino al 17 dicembre.

A tutto questo si si aggiungono anche i nuovi “National Team Pack” per Giappone, Brasile, Argentina e Francia. I pacchetti includono 11 carte, una per ogni ruolo della formazione titolare. I giocatori dovranno costruire la propria squadra e creare il Dream Team.

Ricordiamo che “eFootball” è il rebranding della popolare serie calcistica di KONAMI “PES”. Il titolo è distribuito in forma free-to-play e tutte le informazioni sul nuovo update sono disponibili sul sito ufficiale.