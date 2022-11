TikTok è ampiamente considerato il re indiscusso dei video verticali di breve durata. Il successo stratosferico di TikTok ha spinto aziende come Instagram e YouTube a provare a replicare l’incantesimo offrendo la propria interpretazione di video di breve durata. Mentre Instagram ha faticato, YouTube ha avuto un certo successo negli ultimi mesi, spingendo i video verticali sulla sua app e introducendo una serie di nuove funzionalità. YouTube sta ora testando i servizi commerciali in Shorts con i produttori di contenuti negli Stati Uniti.

Nel progetto pilota, gli artisti qualificati potranno etichettare le merci dei propri negozi, che saranno visibili agli spettatori negli Stati Uniti, in Brasile, Canada, India e Australia. Gli spettatori in determinate aree potranno taggare e acquistare prodotti utilizzando l’app YouTube Shorts. Sebbene la funzione sia attualmente in fase di test con un numero limitato di produttori, YouTube intende estenderla ad altri creatori e aree in futuro.

YouTube Shorts si prepara alle novità

Secondo quanto riferito, YouTube sta sperimentando uno schema di affiliazione oltre alle opzioni di vendita al dettaglio. I creatori negli Stati Uniti otterranno una percentuale modesta sulle vendite di prodotti effettuate tramite i loro canali. Ancora una volta, questo è in fase di test con un gruppo limitato di artisti, ma YouTube spera di espanderlo a un gruppo più ampio entro la fine del prossimo anno. ‘Pensiamo sinceramente che YouTube sia il luogo ideale per gli artisti per creare un’impresa, e il commercio ne è una parte’, ha detto una portavoce di YouTube.

YouTube ha lavorato duramente per garantire che i suoi artisti possano vivere sul sito. Ciò è significativo perché YouTube e Shorts non attirerebbero gli spettatori che rendono il sito famoso e prezioso in primo luogo se i creatori non esistessero. I creatori di video potranno aderire al Programma partner di YouTube il prossimo anno, consentendo loro di guadagnare un reddito più consistente.