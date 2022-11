L’aggiornamento di nuova generazione di The Witcher 3 è in sviluppo da un po’ di tempo, ma la tanto attesa data di rilascio del gioco è stata finalmente annunciata. Dopo che il porting è stato posticipato a tempo indeterminato all’inizio dell’anno, è stato riferito per la prima volta che l’aggiornamento di nuova generazione per The Witcher 3, che sarebbe stato ottimizzato per PS5, Xbox Series X|S e PC, sarebbe arrivato nel quarto trimestre del 2022. Con sollievo dei fan, tuttavia, non passerà molto tempo prima che possano vedere Geralt di Rivia in tutto il suo glorioso splendore per console 4K.

L’aggiornamento di nuova generazione per The Witcher 3 dovrebbe essere rilasciato il 14 dicembre, giusto in tempo per le festività natalizie. Per tutte le piattaforme attuali, verrà rilasciata una versione stand-alone di The Witcher 3 soprannominata The Witcher 3: Complete Edition (eccetto Nintendo Switch). Ancora meglio, tutti coloro che possiedono già il gioco su PS4, Xbox One o PC potranno ottenere l’aggiornamento gratuitamente.

The Witcher 3 per Next Generation arriverà il 14 dicembre

L’aggiornamento di nuova generazione conterrà miglioramenti grafici come il ray tracing e avrà anche velocità di caricamento accelerate rese possibili dai veloci SSD interni presenti nelle console. Oltre al nuovo materiale aggiunto creato in risposta alla versione Netflix di The Witcher, questo pacchetto contiene anche tutti i contenuti scaricabili precedentemente disponibili, incluse entrambe le espansioni.

Non hai una PlayStation 5 o una Xbox Series X | S, vero? I proprietari della generazione precedente non dovrebbero preoccuparsi poiché non saranno abbandonati. CD Projekt RED ha dichiarato che ‘molti miglioramenti e aggiornamenti’ sarebbero stati apportati alle versioni base del gioco e al porting per Nintendo Switch.