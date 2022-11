Squalo Mako: pesce da 150 chili sale erroneamente su una barca di pescatori

Quella che stiamo per raccontarvi potrebbe sembrare una storia senza lieto fine, ma non è assolutamente così, anzi. I protagonisti sono uno Squalo Mako da 150 chili e una barca di pescatori, e no, il finale è diverso da quello presente nella vostra immaginazione. Ecco come sono andate le cose durante l’incontro inaspettato.

Squalo Mako: come è andato a finire l’incontro?

I pescatori si trovavano in mezzo a una battuta di pesca in Nuova Zelanda, quando un gigantesco squalo Mako è sguizzato fuori dall’acqua finendo direttamente sulla loro imbarcazione.

Per chi non lo sapesse, gli squali mako sono molto rapidi, arrivano a velocità fino a quasi 50 chilometri all’ora e solitamente si trovano lontano dalla costa nei mari tropicali, come appunto quelli al largo della Nuova Zelanda. Ciò che lascia senza parole però è la dimensione. Un esemplare di tale portata arriva ad una lunghezza di circa 4 metri e un peso che raggiunge i 570 chilogrammi.

“Circa 30 secondi dopo averlo avvistato è saltato sulla barca. È stato pazzesco. Stavamo tutti guardando la canna e la lenza ma ha cambiato direzione all’improvviso... ci siamo spaventati moltissimo”, ha confidato Churchys Charter, il capitano della barca che stava portando le cinque persone a pescare al largo. Inutile parlare della paura diffusa tra loro alla visione della creatura. Piuttosto ci teniamo a specificare che, seppur imprevedibile, lo squalo mako è riuscito a liberarsi da solo senza alcuna ferita.

“Lo squalo è scappato sano e salvo“, ha affermato il pescatore. Per fortuna le cose sono andate per il verso giusto, poiché l’esemplare poteva benissimo saltare nella parte posteriore e provocare danni irreversibili.