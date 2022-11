Abbiamo sentito speculazioni sui miglioramenti della fotocamera per il Galaxy S23 Ultra, ma non sono state rilasciate prove reali. Una perdita di un campione della fotocamera potrebbe averci fornito proprio questo. Ice world, un frequente leaker, ha caricato una galleria comparativa di fotografie presumibilmente scattate utilizzando il prossimo modello di punta di Samsung, il Galaxy S22 Ultra e il Pixel 7 Pro. Sebbene non sia stato dichiarato esplicitamente nel post di Weibo, è logico dedurre che il campione del Galaxy S23 Ultra sia stato prelevato utilizzando il sensore primario da 200 MP del telefono.

L’evidente enorme differenza nella nitidezza dell’immagine tra i tre campioni di fotocamera è notevole, con il Galaxy S23 Ultra che ne risulta chiaramente il migliore. Le tre fotografie simili nel collage in basso mostrano che il prossimo modello di fascia alta di Samsung ha uno scatto più dettagliato rispetto a S22 Ultra e Pixel 7 Pro (che tende ad avere uno scatto più morbido).

Galaxy S23 arriverà a breve

Anche la riproduzione dei colori sui dispositivi Samsung è un po’ più satura rispetto al Pixel 7 Pro. Nel frattempo, è chiaro che il rivale di Google ha una cattura sbiadita. Se l’articolo del leaker è accurato, potrebbe superare molti dei migliori telefoni Android, come il Galaxy S22 Ultra e il Google Pixel 7 Pro.

Tuttavia, la fotocamera principale da 200 MP potrebbe essere l’unico aggiornamento del Galaxy S23 Ultra. Secondo un nuovo rapporto, il telefono includerà lo stesso teleobiettivo periscopico da 10 MP, teleobiettivo da 10 MP e obiettivo ultra grandangolare da 12 MP del modello attuale. È probabile che la gamma Galaxy S23 non venga svelata fino all’inizio di febbraio del prossimo anno. Tuttavia, il flusso apparentemente infinito di fughe di notizie e speculazioni su questi telefoni ha alimentato l’entusiasmo degli appassionati di Galaxy.