Philips Hue Festavia: la stringa di luci che personalizza l'esperienza per il Natale

Signify, leader mondiale nell’illuminazione, lancia un nuovo prodotto molto atteso dagli utenti di tutto il mondo: la Philips Hue Festavia. Con le festività natalizie alle porte, le luci Festavia illumineranno le case regalando un’atmosfera accogliente pensata per le imminenti vacanze e le occasioni speciali.

La stringa di luci Philips Hue Festavia è dotata di 250 mini LED intelligenti lungo un cavo di 20 metri in grado di offrire la massima flessibilità per decorare l’albero di Natale, le scale o qualsiasi area della casa. Non si dovrà più “strisciare” sotto l’albero per accendere o spegnere le luci poiché con la stringa di luci Philips Hue Festavia sarà possibile attenuare e incrementare le luci, cambiarvi colore, controllare l’accensione e lo spegnimento e anche impostare timer e orari di utilizzo, tutto comodamente gestibile dall’app Hue.

Gli utenti potranno inoltre scegliere di combinare diversi colori lungo le luci per creare un effetto di sfumato e dando ancora più vita all’ambiente. Come con tutti i prodotti della gamma Hue, anche la stringa di luci Festavia funziona in armonia con gli altri prodotti Hue presenti nello spazio. Possono anche essere sincronizzate con la musica utilizzando l’integrazione Spotify e Samsung SmartThings, lampeggiando, attenuandosi e illuminandosi insieme alla tua canzone o playlist preferita.

Nuove funzionalità per l’app Hue: effetto Sparkle e stile Scattered

Insieme alle nuove luci, Signify annuncia anche la disponibilità di nuove funzionalità nell’app Hue. Il nuovo effetto “Sparkle” farà brillare ogni luce sulla stringa di luci, ricreando così un contesto più festoso. In caso gli utenti volessero riprodurre un ambiente più accogliente e tranquillo, l’effetto “Candela” o “Camino” faranno al caso loro. Con Festavia arriva anche il nuovo stile “Scattered”: mentre lo stile lineare esistente produce una sfumatura di colore continua da un’estremità all’altra della corda, questa nuova impostazione diffonde fino a cinque colori casualmente lungo la corda per un’esperienza colorata e festosa.

“In qualità di leader mondiale nell’illuminazione intelligente, innoviamo costantemente per espandere i modi in cui gli utenti possono sperimentare l’illuminazione nelle loro case. Siamo molto orgogliosi di presentare le Philips Hue Festavia, un’innovazione che molti utenti da tutto il mondo stavano aspettando. Con questo prodotto chiunque potrà creare un’esperienza unica di illuminazione personalizzata durante le festività natalizie”, ha affermato Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue di Signify.

Prezzi e disponibilità

Le luci Philips Hue Festavia string saranno disponibili dal 15 novembre 2022 in Europa (Paesi Bassi, Belgio, Germania, Austria, Svizzera, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Polonia) e USA, esclusivamente sul sito philips-hue.com con un prezzo al pubblico di 159,99 EUR.