Una delle piattaforme di messaggistica più popolari in Europa e in alcune parti dell’Asia, WhatsApp, sta per correggere una grave vulnerabilità nel suo software. Gli investigatori di WABetainfo hanno scoperto che l’azienda sta sviluppando un aggiornamento che consentirebbe agli utenti di utilizzare un dispositivo secondario, che potrebbe consistere in uno smartphone o tablet diverso. Al momento, WhatsApp consente solo agli utenti delle sue app online o desktop di collegare il proprio account al proprio numero di telefono.

Alla nuova funzione è stato dato il nome di buddy mode. Quando finalmente verrà avviato, avrai un processo abbastanza simile al modo in cui imposti WhatsApp sul desktop o WhatsApp Web una volta disponibile. Sarai in grado di accedere al tuo account WhatsApp esistente scansionando un codice QR con il tuo telefono principale invece di inserire un numero. Questo sostituirà l’attuale metodo di inserimento di un numero.

WhatsApp si prepara al nuovo aggiornamento

Dopo che questo è stato completato, tutta la tua cronologia chat precedente verrà trasferita e sarai in grado di comunicare con i tuoi contatti utilizzando uno qualsiasi dei tuoi telefoni. La modalità Companion ha la stessa restrizione di quattro dispositivi di WhatsApp Web, con un massimo di cinque dispositivi che possono essere collegati a un singolo account. Questa funzione è ancora in fase di test da parte di WhatsApp, e l’azienda non l’ha ancora resa disponibile agli utenti in veste ufficiale.

Se WhatsApp dovesse supportare molti dispositivi, sarebbe alla pari con i servizi di messaggistica rivali come iMessage di Apple, Telegram e persino il servizio Messenger di Meta. Questa funzionalità sarà estremamente utile per coloro che devono utilizzare molti dispositivi per vari motivi, come affari o viaggi.

Nel corso dell’ultimo anno, WhatsApp ha aggiunto una serie di funzionalità rivolte agli utenti, alcune delle quali includono recentemente l’aumento del numero massimo di partecipanti consentiti nelle conversazioni di gruppo a 1.024 e l’introduzione di una nuova funzionalità nota come Community. Oggi l’azienda ha lanciato un nuovo strumento che, simile a Slack e Teams, consente agli utenti di inviare messaggi a se stessi direttamente dall’app.