L’impostazione Non disturbare su Android potrebbe essere davvero utile. L’ultima cosa che vuoi sentire quando sei in una chiamata in conferenza o in movimento è il tuo telefono che squilla e vibra dalle chiamate in arrivo, SMS e altre notifiche. WhatsApp, una delle migliori app di messaggistica disponibili, ha lavorato su una funzione che contrassegnerà in modo appropriato le chiamate perse e le videochiamate a causa dell’attivazione del DND. Questa funzionalità è ora in fase di implementazione per alcuni utenti beta.

La versione beta più recente di WhatsApp, la versione 2.22.24.7, include il nuovo flag DND per le chiamate perse, che alcuni utenti hanno segnalato di aver visto dopo l’aggiornamento. Se sei uno dei pochi fortunati, noterai un pratico slogan proprio sotto l’elemento della cronologia delle chiamate perse che indica che la chiamata è stata silenziata dalla modalità Non disturbare ogni volta che perdi una chiamata a causa dell’attivazione della modalità Non disturbare. Quando apri il thread della chat della persona, troverai un messaggio simile.

WhatsApp si prepara al nuovo aggiornamento

Sfortunatamente, la persona che ti chiama non sarà in grado di dire se avevi la modalità Non disturbare attivata o meno, ma se vuoi che sappia che non stavi ignorando di proposito le sue chiamate, puoi semplicemente condividere uno screenshot dell’indicatore con loro. Questa funzionalità è apparsa inizialmente nella versione beta della versione 2.22.21.7 a settembre, ma non è mai stata attivata.

Le notifiche di chiamate perse di Non disturbare sono attualmente distribuite ad alcuni utenti beta, ma potresti non vederle anche dopo l’aggiornamento, quindi l’arrivo della funzionalità sul tuo device potrebbe non essere immediato.