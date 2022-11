Gli sconti del 50% attivati da Eurospin sono davvero incredibili, i prezzi sono molto più bassi del normale, e tutti gli utenti si ritrovano con la possibilità di approfittare di una serie di riduzioni praticamente mai viste prima d’ora in Italia.

La campagna promozionale risulta oggi essere disponibile solo ed esclusivamente per coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un negozio fisico, infatti ricordiamo che gli acquisti, almeno al giorno d’oggi per quanto riguarda Eurospin, non possono essere completati sul sito ufficiale dell’azienda, ma sarà sempre strettamente necessario affidarsi ad un punto vendita.

Eurospin: nuove offerte e tantissimi sconti speciali

Il Black Friday inizia a fare la propria comparsa anche da Eurospin, in questi giorni di metà Novembre, infatti, tantissimi utenti hanno la possibilità di accedere ad un numero elevato di sconti, riuscendo nel contempo a spendere una cifra che non supera i 100 euro.

L’attenzione dell’azienda è posta in essere su dispositivi pensati più che altro per la casa, o ancora meglio per la cucina. Tra i modelli da non perdere di vista troviamo prima di tutto la macchina automatica in grado di realizzare un ottimo caffè espresso, disponibile all’acquisto a soli 74,99 euro, a cui eventualmente affiancare un forno elettrico, acquistabile dagli utenti a soli 79 euro (la sua capacità è di 38 litri). Questi sono gli sconti più interessanti, da notare che comunque sono disponibili tantissime altre occasioni da non lasciarsi sfuggire.