I nuovi clienti WindTre possono ottenere delle incredibili tariffe. I costi da sostenere sono nella maggior parte dei casi davvero convenienti e includono delle abbondanti quantità di minuti, SMS e Giga per la navigazione. Soltanto una delle offerte presenti in listino, però, consente di ricevere uno smartphone gratis.

WindTre è solito aggiornare la sua offerta modificando il modello dello smartphone incluso nel prezzo. Fino ad ora i nuovi clienti hanno avuto la possibilità di ottenere uno smartphone Samsung o un dispositivo Xiaomi, questo mese invece l’offerta include Honor X8 5G.

Passa a WindTre e ottieni lo smartphone Honor X8 5G gratis!

L’offerta da attivare per ottenere uno smartphone Honor X8 5G gratuitamente è la straordinaria WindTre Di Più FULL 5G.

I nuovi clienti dovranno andare incontro esclusivamente al costo di rinnovo della tariffa, che ammonta a 14,99 euro al mese. Saldando la spesa prevista ogni mese si avrà la possibilità di sfruttare minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il gestore include nel prezzo i servizi extra e il servizio Call center senza attese, che consente di richiedere assistenza al numero 159 in qualsiasi momento senza attese e senza costi aggiuntivi.

L’unico accorgimento da tenere in considerazione riguarda la modalità di pagamento del costo di rinnovo dell’offerta. Tramite il servizio Easy Pay, WindTre addebita automaticamente le spese su carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti, dunque, non potranno affrontare i costi tramite credito residuo bensì attraverso una delle modalità appena citate.

L’attivazione della tariffa Di Più FULL 5G con Easy Pay potrà essere effettuata presso uno dei punti vendita abilitati. Accendendo al sito ufficiale sarà comunque possibile conoscere tutti i dettagli e consultare il listino di smartphone proposto da WindTre. Gli interessati potranno scegliere tra i numerosi dispositivi ma ogni modello necessiterà di un costo aggiuntivo differente. In alcuni casi sarà previsto un costo iniziale e un supplemento mensile da sostenere al momento del rinnovo della tariffa richiesta. Tutte le informazioni utili sono comunque presenti sulla pagina ufficiale del gestore.