Il primo iPhone pieghevole è stato realizzato. Il dispositivo con display flessibile tanto atteso e da anni nei piani di Apple ha preso vita grazie all’impegno di un creator. Non si tratta di una versione ufficiale o di un dispositivo destinato al commercio ma di un modello molto interessante che permette di osservare come potrebbe essere l’iPhone Flip brevettato in passato da Apple e ancora in cantiere.

Apple: è stato realizzato il primo iPhone pieghevole!

Brevetti registrati da Apple negli anni passati hanno dato più volte prova della volontà del colosso di realizzare dei dispositivi con display flessibile. I documenti hanno fornito delle immagini tramite le quali è stato possibile avanzare ipotesi circa l’intenzione del colosso di realizzare un dispositivo simile al Galaxy Z Fold e una versione con chiusura a conchiglia simile al Galaxy Z Flip.

Le voci sui presunti melafonini pieghevoli si sono presto placate e soltanto negli ultimi tempi sono emerse alcune ipotesi secondo le quali Apple lancerà il suo primo dispositivo pieghevole nel 2024 ma non sarà un iPhone. Samsung stessa si è espressa affermando che tra due anni il colosso di Cupertino potrebbe inserirsi nel settore con il lancio di un iPad pieghevole.

Apple non ha mai fatto riferimento all’arrivo di uno smartphone o di un iPad con display flessibile ma a rendere interessante l’attesa ci ha pensato un utente che ha realizzato il primo iPhone pieghevole.

Il video condiviso in rete mostra un iPhone con display flessibile e struttura a conchiglia, perfettamente funzionante. Il portale 9to5mac, dopo aver scovato la novità, ha commentato il dispositivo senza nascondere dei dubbi circa la sua effettiva autenticità.

L’iPhone Flip realizzato dall’utente in questione fa ricorso a una cerniera prelevata da un Motorola Razr 2022 che rende l’interruzione quasi invisibile e sembra dotato di un comparto fotografico poco sporgente. Apple potrebbe già avere in mente di realizzare un prodotto simile ma non si hanno certezze circa la possibilità di assistere, un giorno, all’arrivo di un iPhone con una struttura simile. Come sostenuto dai più, le probabilità che la Mela morsicata decida di lavorare a un tablet con display pieghevole sembrano essere maggiori.