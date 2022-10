È ormai da diversi anni che sono arrivati in veste ufficiale sul mercato tech i primi dispositivi pieghevoli. Nella maggior parte dei casi, si è trattato prevalentemente di smartphone più piccoli in grado però di ampliare le proprie dimensioni semplicemente aprendosi. Abbiamo visto diversi modelli proposti dal colosso Samsung, a cui sono poi seguito anche altri produttori tra cui Huawei e Xiaomi. Da tempo, poi, si parla del possibile debutto i questo settore anche da parte di Apple, ma fino ad ora non abbiamo avuto nulla di concreto. Ora, però, sono emerse alcune informazioni riguardanti il possibile arrivo di un iPad pieghevole.

Apple potrebbe presentare il suo primo iPad pieghevole nel corso del 2024

A quanto pare fra un po’ di tempo vedremo debuttare ufficialmente anche i primi dispositivi pieghevoli del colosso tech Apple. Nel corso delle ultime ore, in particolare, durante l’appuntamento a cadenza annuale tenuto da CCS Insight, è stato riferito che il noto colosso sarebbe effettivamente quasi pronto al debutto ufficiale di questa tipologia di dispositivi.

Il primo di questi dovrebbe essere un iPad pieghevole, un tablet quindi, a differenza di altri produttori che hanno invece proposto finora smartphone pieghevoli. Secondo quanto riportato, infatti, l’azienda preferirebbe concentrarsi più sulla realizzazione di un tablet pieghevole piuttosto che su uno smartphone pieghevole. L’arrivo di questo nuovo prodotto non sembrerebbe essere poi così lontano, dato che si parla dell’anno 2024.

Ben Wood, ovvero il capo della ricerca presso CCS, ha poi così dichiarato: “In questo momento non ha senso per Apple realizzare un iPhone pieghevole. Pensiamo che eviteranno questa tendenza e probabilmente metteranno un piede in acqua con un iPad pieghevole. Un iPhone pieghevole sarà ad altissimo rischio per Apple. In primo luogo, dovrebbe essere incredibilmente costoso per non cannibalizzare gli iPhone esistenti”