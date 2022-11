Il team di sviluppatori dell’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è costantemente al lavoro per cercare di migliorare il popolare servizio di messaggistica.

Nelle scorse ore infatti, ha rilasciato nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.24.8. Scopriamo insieme le novità.

WhatsApp presto sui tablet Android

Nei mesi scorsi è emerso che il team del servizio di messaggistica istantanea sta lavorando a una versione della modalità companion che consentirà agli utenti di collegare un tablet Android a un account WhatsApp esistente. Grazie alle nuove funzionalità del client companion, sarà finalmente possibile utilizzare WhatsApp su un tablet senza usare un numero di telefono secondario.

Stando a quanto viene riportato dallo staff di WABetaInfo, grazie alla versione 2.22.24.8 beta scopriamo che gli sviluppatori si stanno preparando ad annunciare la nuova app per i tablet. Più precisamente, WhatsApp prevede di introdurre “WhatsApp per tablet” utilizzando un nuovo banner all’interno dell’app che apparirà in un futuro aggiornamento e informerà gli utenti che una versione per tablet è disponibile per i beta tester.

Ricordiamo che alcuni utenti beta possono già collegare il proprio account a un tablet: è sufficiente scaricare l’app beta dal Google Play Store sul proprio tablet per scoprire se è possibile usare la nuova versione multi-dispositivo. Al momento non si sa quando questa funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti. Vi terremo sicuramente aggiornati nelle prossime settimane.