Iliad Flash 160: l'offerta migliore di sempre a meno di 10 euro al mese

Iliad risulta sempre uno di quelli più presi in considerazione grazie alla grande nomea acquisita in questi primi anni di servizio, anche se la situazione sarebbe diventata difficile. Diversi provider virtuali riescono ad offrire il meglio con pochi euro, ma ora bisogna rimettere le cose in chiaro.

Secondo quanto riportato infatti le persone continuano a scegliere Iliad in merito alla grande qualità di rete, la quale si sarebbe adeguata alla grande. Non ci sono infatti problemi per quanto riguarda la ricezione vista l’acquisizione di tanti altri ripetitori rispetto al passato recente. Ora il gestore dispone inoltre di due offerte che includono il meglio al loro interno sia sul piano mobile che sul piano fisso. Si tratta di un’offerta che occorre a tutti coloro che hanno uno smartphone e di un’offerta che invece risulta particolarmente utile per la casa. Bastano in questo caso solo 19,99 euro al mese per sempre per avere a disposizione giga senza limiti alla velocità massima di 5 gigabit per secondo. Inoltre ci sono anche minuti senza limiti verso tutti i numeri sia fissi che mobili. Incluso nel prezzo anche il nuovo modem IliadBox.

Iliad lancia la sua migliore offerta mobile con 160 giga in 5G per navigare sul web: ecco tutti i dettagli in merito

Da quando è arrivata non si parla d’altro: gli utenti possono di nuovo sottoscrivere la migliore offerta di sempre. Si tratta della nuova Flash 160, promozione che al suo interno include il meglio in assoluto. Bastano infatti ogni mese 9,99 euro per avere minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti e 160 giga in connessione 5G. La promo è disponibile fino all’11 novembre, per cui affrettatevi.