Bitcoin ed Ethereum sono scesi di oltre il 50% rispetto ai massimi storici di fine 2021. Nonostante ci siano stati piccoli aumenti nelle ultime settimane, il mercato delle criptovalute nel suo insieme è in gran parte bloccato. Anche se nessuno lo sa con certezza, alcuni esperti affermano che i prezzi delle criptovalute potrebbero scendere ulteriormente prima di una ripresa.

Nel 2021, i Bitcoin hanno raggiunto nuovi massimi storici, seguiti da grandi cali, e da un maggiore buy-in istituzionale da parte delle principali società sostenitrici. Anche Ethereum, la seconda criptovaluta più grande, ha raggiunto il suo nuovo massimo storico alla fine dell’anno scorso, per poi crollare sotto i 900 dollari a giugno, il livello più basso dall’inizio del 2021. I funzionari del governo degli Stati Uniti e l’amministrazione Biden hanno espresso sempre più interesse nelle nuove normative per le criptovalute.

Novità in vista a partire dal 2023

Per tutto il tempo, l’interesse delle persone per le criptovalute rimane alto: è un argomento caldo non solo tra gli investitori ma anche nella cultura popolare.

Per molti versi, il 2021 è stata una “svolta“, afferma Dave Abner, responsabile dello sviluppo globale di Gemini, un popolare centro di scambio di criptovalute.

Ma l’industria è solo agli inizi ed è in continua evoluzione. Questa è una grande parte del motivo per cui ogni nuovo picco di Bitcoin può essere facilmente seguito da grandi cali.

Quindi, quali sono le prospettive per il resto del 2022? È difficile prevedere un andamento a lungo termine, ma nei prossimi mesi gli esperti dovranno analizzare cose come la regolamentazione e l’adozione istituzionale dei pagamenti crittografici per cercare di avere un’idea migliore del mercato.