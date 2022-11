Nel corso delle ultime settimane sono emerse alcune indiscrezioni riguardanti il prossimo entry-level Samsung Galaxy A14 4G. In queste ore, però, la versione con supporto alla connettività 4G è stata avvistata in rete nei database di Geekbench.

Samsung Galaxy A14: la versione 4G è stata avvistata su Geekbench

Il colosso sudcoreano Samsung sta preparando l’arrivo di diversi nuovi smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. Fra questi, ci sarà anche il Samsung Galaxy A14 e ora, come già accennato, la sua versione con supporto alle reti 4G è stata avvistata nei database di Geekbench.

Sul noto portale, in particolare, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello SM-A145P ed ha raggiunto 1658 punti in single core e 5283 punti in multi core. Dai risultati dei benchmark, sono inoltre emerse alcune presunte specifiche. Stando a quanto riportato, a bordo del nuovo device ci sarà un processore di casa MediaTek.

Nello specifico, si tratterà del soc MediaTek Helio G88, il quale sarà poi accompagnato da una GPU Mali G52 e da tagli di memoria comprendenti almeno 4 GB di memoria RAM. Immaginiamo che saranno disponibili anche altre versioni, magari con 6 GB di RAM e con 64 GB di storage interno. Il software installato a bordo, invece, sembra che sarà già Android 13 al debutto.

Per ora queste sono le prime informazioni su questo device. Rimaniamo in attesa di ulteriori rumors e leaks. Vi ricordiamo che, oltre a questa versione, il Samsung Galaxy A14 sarà annunciato anche in versione con connettività 5G. In questo caso, sembra che il processore prescelto sarà il soc MediaTek Helio P35.