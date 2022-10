Il noto colosso sudcoreano Samsung cura da sempre non solo i dispositivi top di gamma, ma anche he quelli appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. Nel corso dei prossimi mesi, in particolare, l’azienda dovrebbe annunciare ufficialmente un nuovo smartphone entry-level della famiglia Galaxy A, ovvero il nuovo Samsung Galaxy A14. In queste ultime ore, in particolare, sono emersi rumors ed immagini renders.

Samsung Galaxy A14 in arrivo: trapelano in rete rumors ed immagini renders

Uno dei prossimi smartphone del produttore sudcoreano Samsung sarà il nuovo Samsung Galaxy A14. Quest’ultimo sarà dunque il successore dello scorso Samsung Galaxy A13 ma a quanto pare non si discosterà molto da quest’ultimo. Ci troveremo infatti di fronte ad un leggero upgrade di questo dispositivo.

Dal punto di vista estetico e di design non sembra che ci saranno moltissime differenze. Il nuovo Samsung Galaxy A14, in particolare, avrà sul fronte un Infinity-U Display contro l’Infinity-V display del suo predecessore. Il retro dello smartphone sembra poi uguale su entrambi. Unica differenza sarà la presenza di tre fotocamere posteriori sul nuovo modello, mentre il modello precedente ne aveva quattro.

Per quanto riguarda le specifiche più tecniche, stando ai rumors sappiamo che il nuovo entry-level di casa Samsung avrà un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.8 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Le dimensioni dello smartphone saranno pari a 167,7×78,7×9,3 mm e sul frame laterale troverà posto un sensore biometrico per lo sblocco. Vi ricordiamo comunque che il debutto ufficiale del nuovo Galaxy A14 dovrebbe tenersi durante i primi mesi del 2023, quindi c’è ancora tempo per avere qualche informazione in più.