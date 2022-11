WindTRE spara alto: solo 7,99 euro al mese per avere giga senza limiti e molto altro

I gestori stanno dando del loro meglio in questo periodo. Tutti sanno che infatti non c’è più quell’abitudine di un tempo che consisteva nel tenere il solito gestore per sempre, visto che adesso tutti sono in grado di riuscire a proporre qualcosa di interessante. Chiaramente i primi aspetti da guardare riguardano i contenuti ma soprattutto i prezzi di vendita di ogni promozione mobile, che ovviamente potrebbe essere quella perfetta per chiunque. Con le reti 5G infatti tutto è cambiato e tutti vogliono avere il meglio, almeno per quanto riguarda la connessione di rete. Ovviamente il tutto viene conciliato all’interno di ogni promozione mobile, la quale viene proposta anche da gestori che un tempo non avevano voce in capitolo.

Proprio per ritornare alla ribalta, WindTRE ha deciso di lanciare delle offerte eccezionali, come stanno dimostrando le pubblicità in televisione. E’ diverso tempo che tutti stanno valutando l’ultima promozione arrivata sul mercato che prende il nome di GO Unlimited Star+. Si tratta molto probabilmente della volta buona in cui il gestore riuscirà a portare un grande numero di utenti nuovi dalla sua parte, anche se questa proposta riguarda espressamente un insieme di persone ben definito.

WindTRE: la GO Unlimited Star+ include solo le persone che sono già clienti con una promo mobile

La migliore proposta che potete trovare nel mondo della telefonia mobile ultimamente sta passando da giorni in TV.

Le pubblicità di WindTRE e della sua GO Unlimited Star+ portano infatti a conoscenza tutti del fatto che questa offerta, destinata solo a coloro che sono già clienti con la rete fissa del gestore, consente di avere tutto senza limiti, anche i giga. Il prezzo mensile è di soli 7,99 € per sempre.