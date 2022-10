La maggior parte degli operatori telefonici consente di attivare alcune offerte abbinando ad esse l’acquisto a rate di uno smartphone. Soltanto un gestore, però, permette di ottenere un dispositivo Samsung Galaxy 5G gratis!

I nuovi clienti WindTre hanno la possibilità di attivare l’offerta Di Più FULL 5G e di ottenere uno smartphone Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB a costo zero. L’unica spesa da affrontare sarà quella prevista per il rinnovo della tariffa.

WindTre: attiva l’offerta con smartphone incluso nel prezzo!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G è disponibile per tutti i nuovi clienti del gestore, i quali possono effettuare il trasferimento del numero dal precedente operatore o richiedere l’attivazione di una nuova linea.

La tariffa potrà essere attivata nei punti vendita abilita, anche procedendo con il pre ordine online e il ritiro in negozio.

I nuovi clienti dovranno affrontare esclusivamente una spesa di 14,99 euro al mese, che include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

All’offerta WindTre sarà possibile abbinare uno smartphone tra quelli presenti in listino. I clienti potranno optare per il Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB così da non dover affrontare alcuna spesa aggiuntiva. In questo caso, infatti, il gestore non richiede spese iniziali né supplementi al costo di rinnovo dell’offerta.

Il gestore tutela i suoi clienti dalle spese extra, infatti blocca automaticamente i servizi a sovrapprezzo e include nel prezzo di rinnovo tutti i servizi utili, compreso il servizio Call center senza attese.