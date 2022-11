Per monitorare le costose bollette, Power Energia ha deciso di scegliere l’Intelligenza Artificiale di Vedrai per prevedere i prezzi di luce e gas.

Power Energia, la cooperativa di utility che fornisce energia elettrica e gas ai propri clienti e partner commerciali, ha annunciato di aver scelto di affidarsi a Vedrai, società specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale a supporto del processo decisionale di imprenditori e manager delle PMI.

All’interno di questo perimetro, Vedrai ha così messo a disposizione l’agente virtuale Becky che, attraverso il monitoraggio delle notizie macroeconomiche che influenzano i prezzi e il controllo dei principali indicatori (Stocastico, Macd, Rsi), permette di avere una previsione della disponibilità e dei prezzi delle materie prime, affiancandolo nella gestione dei costi.

Questo metodo è ideale per definire strategie di approvvigionamento future. Becky ha un impatto sulla riduzione dei costi di acquisto e permette di far risparmiare alle aziende in media il 4,58% e anche le sue previsioni sono in continuo miglioramento. L’agente virtuale, inoltre, è in grado di monitorare il prezzo all’ingrosso dell’energia, ovvero il Punto Unico Nazionale per l’energia elettrica e il PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas, consentendo a Power Energia di intercettare i movimenti di mercato, prevedere i prezzi dell’energia elettrica e del gas e offrendo di conseguenza alle imprese di clienti e azionisti le condizioni più vantaggiose.

Una rivoluzione per questo settore

Cristian Golinelli, amministratore delegato di Power Energia. spiega che per la cooperativa “è fondamentale offrire ai clienti business, oltre che ai soci della cooperativa, le migliori offerte del mercato: per noi non è il classico rapporto tra cliente e fornitore, ma un vero rapporto di fiducia basato sulla condivisione delle scelte, sull’accompagnamento nella gestione dell’energia e nelle relazioni reciproche”.

Giacomo Santoli, Chief Commercial Officer di Vedrai, commenta infine che “mettendo a disposizione di Power Energia l’agente virtuale Becky, l’Intelligenza Artificiale di Vedrai supporta per la prima volta una realtà del settore energetico, settore che oggi più di altri viene chiamato orientarsi con lungimiranza nel mercato globale”.