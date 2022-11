Il noto colosso americano Apple ha ormai tolto i veli sulla sua nuova serie di smartphone top di gamma. Abbiamo infatti visto i nuovi iPhone 14 ed i modelli Pro hanno lanciato il debutto sul mercato della nuova barra delle notifiche interattiva, ovvero la Dynamic Island. Una feature, quest’ultima, che è già stata prontamente portata via software anche su alcuni dispositivi Android. Ora, però, in rete sono già iniziati i rumors e le indiscrezioni sulla prossima serie. Stando a quanto è emerso in rete, in particolare, il prossimo iPhone 15 Pro potrebbe non portare miglioramenti dal punto di vista fotografico.

iPhone 15 Pro: a quanto pare non ci saranno miglioramenti sulle fotocamere

In queste ultime settimane si era parlato del possibile debutto sul prossimo iPhone 15 Pro di un nuovo sensore fotografico principale. Quest’ultimo sarebbe dovuto essere un obiettivo a 8 elementi e avrebbe quindi sorpassato quello presente sull’attuale iPhone 14 Pro, che è a 7 elementi. Tuttavia, in queste ultime ore sono emerse nuove voci che sembrano smentire tutto ciò.

In particolare, è stato l’analista Ming-Chi Kuo a smentire la possibile presenza di questo nuovo sensore fotografico a 8 elementi, senza tuttavia fornire altre informazioni. Prendiamo ovviamente queste informazioni con le dovute cautele, dato che manca ancora diverso tempo prima della presentazione ufficiale dei prossimi smartphone top di gamma del colosso di Cupertino. Staremo a vedere. Vi ricordiamo comunque che fino ad ora sono già emersi diversi rumors interessanti. Tra questi, ricordiamo il possibile abbandono della porta Lightning. In questi giorni, infatti, si parla del possibile arrivo anche sui device di Apple della porta USB Type C.