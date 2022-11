Gli iPhone 15 sono ancora lontanissimi dall’arrivo sul mercato ma Apple potrebbe essere già a lavoro sui quattro presunti dispositivi che andranno a rimpiazzare i recentissimi iPhone 14. Leaker ed esperti sono già attivi nel diffondere anticipazioni che riguardano le novità previste sui melafonini del prossimo anno.

Si dice, infatti, che i prossimi smartphone Apple saranno i primi ad accogliere novità importanti circa il sistema di ricarica della batteria, e non solo. La Mela morsicata potrebbe abbandonare i tasti fisici favorendo l’introduzione di tasti “a stato solido”, cioè identici al tasto Home presente su iPhone 7, 8, SE 2 ed SE 3. Una componente, invece, non sarà aggiornata dal colosso!

Apple: cosa non cambierà su iPhone 15!

A dispetto delle informazioni riportate in rete nelle ultime settimane, l’analista Ming-Chi Kuo ha affermato che la fotocamera di iPhone 15 non sarà aggiornata. L’esperto può essere ritenuto una fonte molto affidabile ma ciò non sottintende comunque la presenza di conferme ufficiali.

Le informazioni trapelate fino a questo momento, fatta eccezione la notizia per la quale iPhone 15 avrà una porta USB-C riportata direttamente da Apple, sono soltanto supposizioni che potrebbero essere facilmente smentite nelle prossime settimane dall’emergere di novità fondate.

Quello che sappiamo al momento è che il futuro iPhone 15 Pro potrebbe non accogliere un nuovo sensore fotografico principale. Il modulo fotografico del dispositivo continuerà ad avere sette sensori ma tra questi sarà presente un nuovo obiettivo periscopico. Quest’ultimo potrebbe essere l’unico effettivo aggiornamento del comparto fotografico del prossimo iPhone di punta.

Le indiscrezioni sui melafonini futuri aumenteranno giorno dopo giorno fino al momento del debutto ufficiale. Quindi, nelle prossime settimane avremo la possibilità di scoprire maggiori dettagli e conoscere gradualmente quelle che potrebbero essere le intenzioni dell’azienda di Cupertino.