Esselunga riesce a distruggere Lidl con il lancio di una campagna promozionale che non ha assolutamente rivali sul territorio nazionale, i prezzi sono sempre più bassi e convincenti, con utenti pronti a tutto pur di riuscire a spendere il minimo indispensabile sulla maggior parte dei prodotti di elettronica.

I prezzi sono molto convenienti, gli acquisti possono essere, come al solito del resto, completati in ogni negozio in Italia, senza differenze fondamentali o vincoli di alcun tipo. Coloro che sceglieranno di recarsi personalmente nel punto vendita, potranno comunque approfittare di importantissime riduzioni, e della solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che è perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica.

Esselunga: offerte da impazzire solo oggi

Tantissimi sconti sono disponibili nel medesimo periodo da Esselunga, ma solamente le Apple Airpods di terza generazione abbracciano la tecnologia che tutti vogliono e desiderano al momento. Il loro prezzo, di circa 165 euro, risulta essere più che consigliato ed abbordabile per la maggior parte dei consumatori in Italia.

Le specifiche tecniche sono ovviamente di livello altissimo, sono un prodotto che tutti i possessori di uno smartphone Apple dovrebbero avere, caratterizzato da una batteria dalla buona autonomia generale, un sensore di pressione, un accelerometro, un driver ad alta escursione, senza dimenticarsi dell’equalizzazione adattiva e della certificazione IPX4.

Il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, attiva dal giorno d’effettivo acquisto dello stesso.