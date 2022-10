Fino al prossimo 15 gennaio 2023, tutti i clienti Kena Mobile che attiveranno l’opzione Ricarica Automatica, riceveranno in omaggio l’opzione aggiuntiva “50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica”.

Questa opzione aggiuntiva si rinnova ogni mese fino a quando rimane attivo il servizio Ricarica Automatica e fino a quando l’offerta principale rimane attiva. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile regala l’opzione aggiuntiva 50 GB gratis con Ricarica Automatica

L’opzione aggiuntiva gratuita prevede un bundle mensile di 50 Giga di traffico internet mobile, si attiva al primo rinnovo della propria offerta principale successivo alla richiesta di attivazione del servizio Ricarica Automatica. Nel caso in cui il cliente Kena dovesse disattivare Ricarica Automatica, si disattiverebbe in automatico anche 50 GB gratis.

Questo discorso vale anche se l’opzione “50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica” viene disattivata, infatti in questo caso si potrà riattivare entro o non oltre il 15 gennaio 2023, salvo eventuali proroghe dell’iniziativa. La Ricarica Automatica di Kena Mobile può essere attivata da tutti i Clienti Kena registrati in area MyKena, tramite applicazione o da Web, che sono in possesso di una SIM con un’offerta attiva.

Il servizio è disponibile, salvo cambiamenti, sui seguenti metodi di pagamento: PayPal, Carte di Credito (circuiti Visa, Mastercard ed American Express), Carte Ricaricabili (circuiti Visa e Mastercard) e PostePay. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.