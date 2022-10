Una nuova iterazione dell’iPad Pro è stata introdotta la scorsa settimana da Apple ed è attualmente in vendita nei punti vendita. Non c’è niente di particolarmente degno di nota in questo nuovo iPad, ad eccezione del più veloce processore M2, forse con l’eccezione del fatto che può catturare video nel formato ProRes di qualità superiore. Tuttavia, a differenza dell’iPhone, l’ultimo M2 iPad Pro necessita dell’uso di un’app sviluppata da una terza parte. Non è così facile come sembra a prima vista girare video in ProRes su un iPad Pro.

Secondo le informazioni fornite dal sito web giapponese MacOtakara, l’app Fotocamera nativa dell’iPad non fornisce alcuna opzione per abilitare i video ProRes. Anche se vai nelle impostazioni della fotocamera, non sarai in grado di trovare la scelta lì. Gli utenti di iPhone compatibili con l’app Fotocamera possono abilitare la registrazione video ProRes con un solo tocco direttamente all’interno dell’app stessa.

iPad Pro M2, un’app da tenere in considerazione è FiLMiC

La risposta corretta è che esiste un’app per questo. L’utilizzo di un programma di terze parti scaricato dall’App Store è l’unica opzione per registrare video nel formato ProRes di qualità superiore sul nuovo iPad. Il motivo esatto di questa limitazione non è noto. Utilizzando FiLMiC Pro su M2 iPad Pro, MacOtakara ha potuto verificare l’esistenza di questo peculiare vincolo. Gli utenti che hanno installato l’app hanno la possibilità di scegliere tra la ripresa di video nei codec ProRes 709 e ProRes 2020.

Al momento, non è noto se Apple intenda impedire ai clienti di girare video ProRes con l’app fotocamera iPadOS o se l’assenza di ProRes nell’app sia solo un difetto. D’altra parte, molti utenti potrebbero rimanere perplessi dal fatto che non possono accedere a una delle funzioni primarie del nuovo iPad se prima non scaricano e installano un’applicazione.

I video ProRes sull’iPad Pro M2 con 128 GB di spazio di archiviazione possono essere riprodotti solo a una risoluzione massima di 1080p a 30 fotogrammi al secondo, proprio come su iPhone. Per acquisire filmati in ProRes 4K su un iPad, è necessario un dispositivo con almeno 256 gigabyte di spazio di archiviazione.