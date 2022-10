L’installazione di un impianto fotovoltaico un tempo era particolarmente esoso dal punto di vista economico. Oggi invece è possibile usufruire di bonus e incentivi che ci consentono di poter installare un ottimo impianto, andando a risparmiare sul lungo periodo. Scopriamo di seguito quanto costa effettivamente l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Impianto fotovoltaico: ecco quanto costa installarne uno ex novo

Prima il costo per installare un impianto fotovoltaico di dimensioni medie (circa 3 kW) si aggirava sui 30.000 euro. Attualmente invece, un impianto del genere ha un costo medio che vira attorno ai 1.500 – 3.000 euro per ogni kWp di potenza – generalmente per le case va anche bene un impianto da 3 kWh.

La spesa varia secondo alcuni fattori, tra questi ci sono: i materiali utilizzati, il tipo di tecnologia adoperata, le dimensioni e la resistenza dell’impianto e, infine, l’efficienza che offre. Il costo di un nuovo impianto fotovoltaico non è spaventoso; oggi è possibile risparmiare moltissimo.

Quali sono i costi aggiuntivi?

Ci sono anche dei costi aggiuntivi se vogliamo rendere il nostro impianto davvero di elevata qualità. Ci sono alcuni ottimizzatori capaci di aumentare la resa del 20-25%; dei sistemi di accumulo che riescono a raccogliere l’energia prodotta in eccesso durante il giorno così da poterla usare di sera quando l’impianto è spento; infine, delle pompe di calore, che servono per produrre acqua calda per il riscaldamento sfruttando proprio l’impianto.

Possono essere aggiunti anche altri costi, anche se alcuni sono legati al Gestore Elettronico o altri alla manutenzione periodica. A fronte di tutte queste spese, l’installazione di un impianto fotovoltaico potrebbe risultare un ottimo investimento per il risparmio e per l’ambiente, sia nel breve che nel medio termine.