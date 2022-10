Canone RAI e bollo auto gratis: nessun pagamento con questo trucco

Il pagamento delle tasse in questo momento risulta un vero fardello per gli italiani che devono far fronte a due imposte molto odiate. Il canone Rai e il bollo auto infatti sono tasse che solo in Italia risultano attive, ed è proprio questo che fa imbestialire le persone che però non sanno in alcuni casi di poter essere esentate.

Canone Rai e bollo auto le tasse più odiate dagli italiani: ecco le regole che permettono di non pagarle mai

Non è più un mistero che si stia vociferando da tempo di voler abolire canone Rai e bollo auto, le quali però sono tasse che a quanto pare non verranno cancellate per il momento. Gli utenti però non sanno di avere dalla loro parte alcuni metodi per essere esentati dal pagamento, come nel caso del canone.

Ricordiamo infatti che, come c’è scritto sul sito ufficiale, tutte le persone che hanno un’età pari a 75 anni ho ancora superiore, potranno evitare di pagare la tassa annuale. La stessa cosa vale anche per tutte quelle famiglie che non arrivano al reddito minimo e proprio per questo motivo potranno essere esentate dal canone. Ricordiamo inoltre che chi non ha in casa un apparecchio utile per ricevere i canali TV, viene automaticamente escluso dal pagamento del canone Rai.

La situazione risulta leggermente più ingarbugliata per quanto riguarda poi il bollo auto, una tassa di carattere regionale. Per ogni regione infatti c’è un ordinamento diverso, proprio come dimostrano anche le nuove regole adattate ai veicoli ibridi ed elettrici. Solo due regioni su 20 infatti riescono ad eliminare il bollo auto per coloro che acquistano un’auto elettrica, e sono Lombardia e Piemonte.