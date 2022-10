Motorola Razr 2022 è il nuovo smartphone pieghevole dell’azienda ed è un vero concentrato di tecnologia che non si fa mancare nulla. In seguito della presentazione ed il lancio in Cina, possiamo finalmente annunciare che è ora disponibile anche in Italia.

Il nuovo foldable ha l’intenzione di spalleggiare il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4, andiamo a scoprire se è all’altezza del competitor.

Motorola Razr 2022 arriva finalmente in Italia

Il nuovo dispositivo riprende il nome dallo storico Motorola Razr V3 del 2004, questo nuovo modello del 2022 si discosta per la prima volta dalle forme dall’antenato del 2004, eliminando il “mento” sotto lo sportellino e adottando un nuovo design, con le due metà che si richiudono perfettamente una sull’altra.

Troviamo uno schermo interno da 6,7″, plastic OLED, Full HD+ ed uno esterno da 2,7″, AMOLED, HD+, processore Qualcomm Snapdragon con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Sul retro troviamo 2 sensori rispettivamente il sensore principale da 50 MP (Ultra Pixel 2.0 µm, f/1.88 OIS) e il sensore grandangolare da 13 MP (f/2.2, 120°). La fotocamera frontale invece è da 32 megapixel.

Dal lato connettività troviamo nano SIM + eSIM, 5G Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1, il lettore di impronte digitali è sul lato e dispone anche di Face Unlock. Infine dispone di una batteria da 3.500 mAh con ricarica TurboPower 30W e sistema operativo Android 12 con possibilità di aggiornare ad Android 13 ovviamente. Il prezzo di listino di Motorola Razr 2022 è di 1.199,99 euro: un costo piuttosto elevato, ma un drastico calo rispetto i 1599 euro del precedente Razr 5G.