A partire dalle ore 10 del 2 novembre 2022 riapriranno sulla piattaforma ecobonus.mise.gov le prenotazioni per i nuovi incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2.

Lo rende noto il ministero dello Sviluppo economico, spiegando che le novità introdotte nell’ultimo Dpcm riguardano principalmente i cittadini con reddito inferiore a 30mila euro, che per l’acquisto di veicoli appartenenti alla categoria M1, elettrici e ibridi plug-in e saranno in grado di beneficiare per l’anno 2022 di un aumento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate.

L’Ecobonus torna in grande stile

Il famoso “ecobonus” è ufficialmente tornato, così come una serie di generosi incentivi finanziari per coloro che desiderano acquistare motociclette e scooter più ecologici.

Il governo italiano ha riaperto mercoledì la finestra per richiedere questo bonus popolare, dopo mesi di stallo burocratico causato dall’esaurimento anticipato di tutti i fondi disponibili.

Previsto anche lo sconto moto, una delle numerose misure nazionali volte a ridurre le emissioni di CO2 entro il 2030, ha avuto un tale successo che i 10 milioni di euro originari di finanziamento sono stati esauriti entro l’inizio dell’estate.

Il regime di sconti è stato ora rifinanziato per un importo di 20 milioni di euro, ma quanto puoi risparmiare?

In primo luogo, gli incentivi si applicano solo all’acquisto di veicoli elettrici o non elettrici Euro 5 (cioè con le emissioni più basse possibili) che rientrano nella categoria.

L’entità dello sconto dipende dal tipo di veicolo posseduto. Chi permuta la sua vecchia moto con una nuova ha diritto ad uno sconto del 40%, fino ad un massimo di: