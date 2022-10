Il colosso sud coreano Samsung pochi giorni fa ha finalmente annunciato la data in cui sarà possibile aggiornare i top di gamma: Android 13 con One UI 5.

Il nuovo sistema operativo è disponibile per Galaxy S22, Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 a partire da oggi, lunedì 24 ottobre 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Android 13 disponibile per Galaxy S22, Fold 4 e Flip 4 da oggi

Le principali novità introdotte dalla One UI 5.0 sono legate all’interfaccia e alle nuove possibilità di personalizzazione offerte all’utente. In particolare, sulla nuova versione del sistema operativo troviamo un look rinnovato per icone e illustrazioni, nuovo pop up di chiamata e layout di notifica e, soprattutto, le nuove opzioni di personalizzazione per blocco schermo e widget.

Ottimizzato anche il multitasking e, per migliorare la produttività, ci sono novità anche per Samsung Dex e per l’estrazione e scansione del testo. Per conoscere tutte le novità in dettaglio, vi rimandiamo al lunghissimo changelog completo fornito da Samsung, che potete leggere sul sito ufficiale del colosso.

Per poter aggiornare il vostro sistema operativo, non dovrete fare altro che recarvi in Impostazioni>aggiornamento software>scarica ed installa. Sicuramente si tratta di un aggiornamento molto importante a livello di GB, di conseguenza vi consigliamo, per non utilizzare i Giga a disposizione della vostra offerta, di scaricarlo sotto rete Wi-Fi.