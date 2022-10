Nonostante un periodo per lui non particolarmente favorevole, il colosso cinese Huawei continua ad investire sul settore mobile. Infatti solo pochi giorni fa ha lanciato il nuovo sistema operativo EMUI 13.

Si tratta dello stesso update denominato in Cina come “HarmonyOS 3.0”: difatti nel contesto globale il firmware creato dall’azienda cinese conserva la denominazione “EMUI”. Scopriamo insieme le novità.

Huawei ha lanciato EMUI 13

Una delle principali novità del sistema operativo riguarda l’interazione con i widget. Ad esempio, le icone delle applicazioni di sistema che prevedono un widget hanno una linea in basso. Per esempio se si preme su di essa facendo uno swipe verso l’alto si aprirà il relativo widget. Tra l’altro, sempre a proposito di widget, alcuni di loro potranno essere combinati dando vita ad una soluzione unica in grado di fornire maggiori informazioni.

Un’altra novità si chiama “Superhub” e consiste nel potenziamento della funzione di “copia/incolla”. In pratica, sarà possibile trascinare testo, file o immagini in alto a destra, dove verrà visualizzata una cartella virtuale che conterrà tutti gli elementi copiati. Questa cartella, quindi, potrà essere aperta per selezionare i file precedentemente copiati. Novità anche per “Super Device”, l’opzione che consente ai vari dispositivi Huawei di comunicare tra di loro e che ora supporta un maggiore numero di prodotti.

Non manca, poi, una certa attenzione alla “pulizia” dello smartphone: se ne occuperà “SuperStorage”, un’opzione che comprimerà le app meno utilizzate ed eliminerà tutti i download inutili. Questa funzione potrà arrivare a liberare fino a 20 GB. Lato sicurezza, infine, Huawei ha rinnovato il “Privacy Center”, che offrirà una panoramica sulla frequenza con cui le app chiedono accesso ai dati personali, e il “Security Center”, che automaticamente ricercherà eventuali rischi per la sicurezza e virus. Il nuovo aggiornamento arriverà nelle prossime settimane.